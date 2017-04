Franziska Roth, die neue Regierungsrätin der SVP, ist unter Druck. Sie muss Erfolge vorweisen. Darum steht sie nun im Gesundheits und Sozialdepartement auf die Sparbremse. Eine Massnahme: Alleinreisende Flüchtlingskinder werden nicht mehr bei Pflegefamilien untergebracht.

Ihr Projekt war schon weit gediehen: Eine Aargauer Familie wollte UMA bei sich aufnehmen, unbegleitete minderjährige Asylsuchende. Mutter wie auch Vater arbeiten beruflich im Sozialbereich. Von den eigenen fünf Kindern wohnen nicht mehr alle zu Hause.

Im grossen Haus sind nun drei Zimmer frei. Die Familie freute sich darauf, bald Zuzug zu erhalten von drei sehr jungen Eritreern, die ohne Angehörige in die Schweiz gekommen sind.

Die Familie hatte beim Kanton ein Konzept für die Betreuung der UMA eingegeben und mit dem zuständigen Departement schon einige Gespräche geführt. Auch mit der Schule im Dorf war die Platzierung der drei Flüchtlings-Kinder besprochen worden. Und das Haus ist so umgebaut worden, dass es genug Platz hat für die jungen Flüchtlinge. Diese kennt die Familie bereits: Ihr wurden drei junge Eritreer vorgestellt, die voraussichtlich bei ihr platziert würden.

Integration dank Familienanschluss

Die Familie will UMA aufnehmen, weil dies ihrer Meinung nach die beste Möglichkeit zur Integration ist. Junge Flüchtlinge im Aargau müssen, wie alle anderen Kinder im gleichen Alter, zur Schule gehen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben.

Doch wenn UMA in kantonalen Unterkünften bleiben, ist es für sie praktisch unmöglich, Deutsch zu lernen. In einer Pflegefamilie funktioniert der Spracherwerb besser. Und so steigen die Chancen, dass die Kinderflüchtlinge die reguläre Schule besuchen und sich integrieren können. Schaffen sie das nicht, werden sie schon früh von der Sozialhilfe abhängig und können sich später kaum mehr aus dieser Abhängigkeit befreien.

Kurz vor Ostern erhielt die angehende Pflegefamilie aber einen für sie niederschmetternden Bescheid. Der Kanton habe einen Platzierungsstopp verfügt. Es würden keine UMA mehr in Pflegefamilien untergebracht. Der Grund: Pflegefamilien seien teuer.

Die Aargauer (Pflege)Familie weiss nun nicht, wie es weitergeht. Sie befürchtet, dass ihr Aufwand vergebens war. Sie kennt auch andere Familien, die in der gleichen Situation sind.

Das kantonale Defizit drückt

Franziska Roth, SVP, leitet das Gesundheits- und Sozialdepartement und somit auch den Asylbereich seit Anfang 2017. In ihrem Departement steigen die Kosten viel schneller als in anderen Departementen. Der Druck auf Roth, diese Entwicklung zu bremsen, ist gross, vor allem auch aus ihrer eigenen Partei.

Auf Anfrage bestätigt das Departement Gesundheit und Soziales DGS die Darstellung der Familie. Sprecherin Anja Kopetz schreibt: «Die Unterbringung und Betreuung von UMA in Pflegefamilien ist kostspielig. Das Defizit von über Fr. 100 Millionen stellt die kantonale Verwaltung in den kommenden Jahren vor grosse Herausforderungen. Die Departemente und ihre Abteilungen wurden angehalten, die finanziellen Aufwendungen zu überprüfen und mögliche Sparmöglichkeiten aufzuzeigen. Dies betrifft auch das Asylwesen und dabei ebenfalls die Unterbringung und Betreuung der UMA.»

Das DGS erklärt weiter, dass momentan die Zahl der UMA nicht mehr so hoch sei wie auch schon. Der Kantonale Sozialdienst erachte es «als verhältnismässig, die Platzierung von UMA in Pflegefamilien zurückhaltend vorzunehmen». Ausnahmen von diesem Platzierungsstopp würden aber gemacht bei jungen Flüchtlingen mit «besonderen Indikationen». Diese würden «adäquat» betreut, z. B. in Institutionen, Pflegefamilien, Time Outs.