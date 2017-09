Der Solothurner Regierungsrat hat für 2018 einen Voranschlag präsentiert, der einen kleinen Überschuss von 1,8 Millionen Franken ausweist. Der Schuldenberg wird jedoch grösser.

Mit der Umsetzung der Massnahmenpläne 2013 und 2014 habe in den letzten Jahren eine sichtbare Verbesserung des Finanzhaushalts eingeleitet werden können, teilte Finanzdirektor Roland Heim (CVP) am Donnerstag vor den Medien in Solothurn mit.

Pensionskassen-Schulden dämpfen Ergebnis

Der Regierungsrat rechnet bei Ein- und Ausgaben von je rund 2,2 Milliarden Franken erneut mit einem operativen Ertragsüberschuss von 29,1 Millionen Franken. Weil der Kanton aber die Schulden in der Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO) abzahlen muss, weist der Voranschlag letztlich noch einen Überschuss von 1,8 Millionen Franken aus.

Während vier Jahrzehnten hat der Kanton die PKSO-Schulden in Jahrestranchen von 27,3 Millionen Franken abzutragen. Die Nettoverschuldung des Kantons steigt auf 1,559 Milliarden Franken - auf 5650 Franken pro Einwohner.

Der Regierungsrat rechnet im Voranschlag mit einer Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) von 21,4 Millionen Franken. Aus dem Finanzausgleich und der Aufgabenteilung erhält Solothurn mit 325 Millionen Franken mehr als im Vorjahr.

Investitionen: Bürgerspital schenkt ein

Zu Mehrkosten in Millionenhöhe führen die Spitalbehandlungen gemäss Krankenversicherungsgesetz sowie die soziale Sicherheit wie Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligung. Das ist auch in anderen Kantonen so.

Bei den Investitionen schlägt vor allem der Neubau des Bürgerspitals Solothurn zu Buche. Der Regierungsrat will im kommenden Jahr netto 148,5 Millionen Franken investieren. Knapp 50 Millionen davon entfallen auf das Bürgerspital. Auch durch die hohen Investitionen steigen die Nettoschulden des Kantons.

Etwas mehr Steuern erhofft

Der Kanton erwartet leicht höhere Steuereinnahmen von insgesamt 867,7 Millionen Franken. Der Steueransatz für natürliche Personen soll bei 104 Prozent und für juristische Personen bei 100 Prozent bleiben.

Der Lohnstopp für das Staatspersonal und die Lehrpersonen gilt weiterhin. Die Angestellten hatten eine Erhöhung um 0,5 Prozent gefordert.