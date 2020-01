Bäume, Gebüsch, ein paar Erdhügel und ein paar Steine – gerade viel sieht man auf den ersten Blick nicht im Zigiholz in der Gemeinde Sarmenstorf.

Legende: SRF

Aber man bewegt sich hier auf historischen, ja prähistorischem Grund. Es gibt Gräber aus der Steinzeit. So steht es jedenfalls auf einem Wegweiser, der ins Zigiholz führt. Bei Ausgrabungen vor 100 Jahren haben die Archäologen nämlich eine Scherbe gefunden, welche aus der Steinzeit stammt. Nur: Der Wegweiser führt in die Irre. Die Scherbe ist das einzige Fundstück das aus der Steinzeit stammt. Alles andere deutet auf die Bronzezeit hin.

Legende: SRF

21 Hügel wurden vor 100 ins Sarmenstorf Jahren vermessen, 7 davon wurden von 1925 bis 1928 wurden ausgegraben. Man legte Steinstrukturen frei und konservierte diese mit Mörtel. Die Fundstätte wurde unter Denkmalschutz gestellt und mit einer Infotafel kenntlich gemacht. Unterdessen wissen die Fachleute, dass die Infotafel falsch ist. Die Gräber stammen nicht aus der Steinzeit, sondern aus der Bronzezeit. Und Messungen mit Radar haben gezeigt, dass die Grabhügel eigentlich viel grösser sind als man bei den Grabungen vor rund 100 Jahren vermutete.

Legende: SRF

Problematisch ist auch, dass man bei den Grabungen von 1925 bis 1928 die Erde nicht abtransportierte, sondern einfach neben den Grabhügeln aufschichtete. Die Abraum-Hügel sind heute noch gut zu sehen, die eigentlichen Grabhügel aber sind überwachsen. Besucherinnen der Grabstätte meinen deshalb, die Abraum-Hügel seien die Gräber.

Thomas Doppler von der Kantonsarchäologie Aargau sagt: «Man sieht die Grabhügel nicht wirklich, wir haben aber die Masse und können sie rekonstruieren, so dass man einen Eindruck erhält, wie die Grabhügel wirklich ausgesehen haben.»

Legende: SRF

Fazit: Die Archäologen von früher haben die Situation eigentlich ins Gegenteil verkehrt. Und der Zusammenhang mit den Steinstrukturen ist nicht mehr zu erkennen. Dazu kommt, dass ein Hügel als Grillstelle benutzt wird. Die Feuerstelle wurde aus Steinen gebaut, die vermutlich zu einem Grab gehören.

Legende: SRF

Für die Kantonsarchäologie Aargau ist dieser Zustand unhaltbar. Sie will die Steinstrukturen überdecken, damit sie nicht zerfallen. Dazu müssen Bäume gerodet werden, und dann werden einige Grabhügel wieder so aufgeschüttet, wie sie tatsächlich einmal waren. Wenn alles nach Plan läuft, sind die Arbeiten noch in diesem Jahr fertig.