Das ist das Problem: An der Kantonsschule Solothurn haben Unbekannte Geschirr und Besteck gestohlen. Dies geht aus einem Artikel im Intranet der Kantonsschule hervor. Passiert ist das Ganze seit den Sommerferien. Man habe auch schon Schüler gesehen, die einen Teller klauen wollten, sagen die Verantwortlichen der Schule auf Anfrage. Unterdessen ist die Liste der verschwundenen Gegenstände lang. Total rund 700 Gabeln, Teller und Gläser fehlen.

Wieso die Gabeln? Die Hintergründe, wieso dies vorkomme, seien unklar. Rektor Stefan Zumbrunn ist ratlos, wieso gerade die Gabeln und Teller verschwinden: «Es gibt bei uns in der Schule durchaus attraktivere Gegenstände, die man mitnehmen könnte», sagt der Rektor gegenüber SRF weiter. Er spricht lieber von einem Versehen, statt von Diebstahl. Aber es könne durchaus auch sein, dass beim Inventar nicht alles korrekt gelaufen sei, vermutet er.

Legende: Colourbox

Was sind die Folgen? Nebst dem finanziellen Verlust für die Mensa gibt es auch unangenehme Folgen für die Mitschüler. Diese mussten länger in der Mensa anstehen und warten bis das dezimierte Geschirr und Besteck wieder abgewaschen war. Unterdessen wurde dies behoben. Viel mehr als an die Vernunft der Schüler zu appellieren könne die Kantonsschule Solothurn und die Mensa nicht machen.