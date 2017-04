Generell gibt es viele Krähen in der Schweiz. Im Aargau will der

Kanton mit der Schrotflinte gegen die Überpopulation vorgehen. So will

er die vermehrten Schäden in der Landwirtschaft eindämmen. Das hat die

Tierschützer auf den Plan gerufen. Rabenvögel sind nicht geschützt und

dürfen gejagt werden. Der Plan des Aargaus sei aber nicht nachhaltig,

fand Birdlife Aargau.