Neues Parkhaus für Angestellte: Das Kantonsspital Aarau will ein neues Parkhaus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bauen. Geplant ist, die 350 oberirdischen Parkplätze zu ersetzen, dafür ein Parkhaus mit 700 Plätzen zu bauen.

Argumente dafür: «Seit 1999 haben wir 399 Mitarbeiterparkplätze. In dieser Phase hat sich die Mitarbeiterzahl praktisch verdoppelt», schildert KSA-Geschäftsleitungsmitglied Sergio Baumann das Hauptargument des KSA. Zudem beobachte man, dass heute Mitarbeiter von weiterher anreisen würden – wegen des Fachkräftemangels. Sie kämen oft auch von Orten, die schlecht mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen seien.

Einsprachen gegen das Parkhaus: Über 50 Einsprachen sind gegen das geplante Parkhaus für Angestellte eingegangen: von Anwohnerinnen und Anwohnern und von Umweltverbänden, unter anderem vom VCS Aargau und vom Verein «Aarau Mobil».

Zahlen und Fakten zum neuen Parkhaus Textbox aufklappen Textbox zuklappen Anzahl Plätze: 700 (Ersatz für 350 bestehende oberirdische Parkplätze)

Lage: Tellstrasse

Grösse: Breite 32 m, Länge 97 m, Höhe 15 m, ein Geschoss unterirdisch

Kosten: 12 Millionen Franken

Projektstand: Auflage Baugesuch April 2020, Ablauf Auflagefrist 8. Juni 2020

Argumente dagegen: Für den VCS ist das Parkhaus überdimensioniert. Zusätzliche Parkplätze würden zusätzlichen Verkehr erzeugen. Man müsse das KSA besser an den öffentlichen Verkehr anbinden, findet VCS-Geschäftsführer Christian Keller. Der VCS will seinen Widerstand als politisch verstanden haben: «Wir zielen vor allem auf den Kanton, der endlich vorwärts machen muss beim Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel in Randregionen und Randzeiten.»

Mitarbeiter verteilen Petition: Angestellte des Kantonsspitals Aarau weibeln für das neue Parkhaus und haben eine Petition lanciert. Diese wurde in den letzten Tagen in Aarau verteilt. Sie argumentieren, das Parkhaus sei dringend nötig, damit das Spital funktionieren könne. Wer im Schichtdienst arbeite und z. B. spätabends oder frühmorgens unterwegs sei, könne nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen.