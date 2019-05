Das Gross-Projekt: Die Aargauer Regierung legt dem Kantonsparlament eine Immobilienstrategie vor. Dazu gehören grosse Bauprojekte in den nächsten Jahrzehnten – beispielsweise die beiden geplanten neuen Kantonsschulen oder der Neubau des Polizeikommandos in Aarau (siehe Liste unten).

Ausserdem will die Regierung bei den Immobilien sparen. So sollen in Zukunft vermehrt Büro-Gebäude genutzt werden, die dem Kanton gehören statt Büros zu mieten. Dazu braucht es aber auch Neubauten, beispielsweise auf dem Areal «Torfeld Nord» in Aarau.

Legende: Das Immobilienportfolio des Kantons Aargau in Aarau: Ist-Situation und Soll-Vision. ZVG/Kanton Aargau

Das Problem: Die Investitionen von insgesamt 858 Millionen Franken über die nächsten 40 Jahre stellen die Regierung aber vor eine Herausforderung. Wie soll man diese grosse Investition finanzieren? Das Problem ist, dass der Kanton nicht einfach neue Schulden aufnehmen kann. Dies verhindert die Schuldenbremse.

Die vorgeschlagene Lösung: Damit die grossen Investitionen finanzierbar sind, sollen die Gebäude in Zukunft über eine längere Zeit abgeschrieben werden. Bis jetzt schreibt der Kanton grosse Bauprojekte über fünf Jahre ab. Neu sollen Projekte mit einem Volumen von über 20 Millionen Franken über 25 Jahre abgeschrieben werden. Damit könnten die Baukosten quasi über viele Jahre «verteilt» werden.

Das weitere Vorgehen: Um dies zu ändern, braucht es eine Anpassung im Gesetz über die wirkungsorientierte Steuerung von Aufgaben und Finanzen. Diese Gesetzesänderung muss nun der Grosse Rat beraten.

Das sind die geplanten Bauprojekte Projekt Kosten in Mio. Franken

Baustart

Umsetzung Grossunterkunft Asyl

10 offen

Eiken, Erneuerung Zivilschutzzentrum

10 2018 Zofingen, Erneuerung Bildungszentrum

20

2020 Lenzburg, Neubau Bezirksgericht

15

2020 Aarau, Neubau Polizeigebäude Kantonspolizei

63

2021 Schafisheim, Erneuerung Prüfhalle Strassenverkehrsamt

20 2021

Aarau, Bezug Eniwa-Gebäude

5 2021 Neubau Amt für Verbraucherschutz

45

2022 Aarau, Erneuerung Kunsthaus

10 2022 Wettingen, Umnutzung Westflügel Kantonsschule

15 2022 Bad Zurzach, Neuer Standort Bezirksgerichte

5 2023 Baden, Ersatz Provisorien und Erweiterung Kantonsschule

45 2023 Aarau, Erneuerung Polizeikommando Kantonspolizei

25 2024

Aarau, Erneuerung Sporthalle Telli

30 2025 Aarau, Erneuerung Kantonsbibliothek

5 2025 Aarau, Neue Kantonsschule Erneuerung Gebäude A

15

2025

Aarau, Neubau Migrationsamt

20 2025 Brugg, Erneuerung Bildungszentrum Berufsfachschule Gesundheit und Soziales

15 2026 Gränichen, Erneuerung Landwirtschaftszentrum Aargau

15 2026 Aargau, Neue Mittelschulstandorte (Kantonsschulen)

190

2026

Unterentfelden, Erneuerung Bauschule

30 2027 Aarau, Neubau Verwaltungsgebäude Departement Finanzen und Ressourcen

60 2032 übrige Einzelvorhaben unter 5 Millionen Franken

190