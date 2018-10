Das Stück «Sektor 1» führt Karl's Kühne Gassenschau seit Ende Mai 2018 in Olten auf. In diesen Tagen fanden die letzten Vorstellungen statt. Im nächsten Frühling schlägt die Gassenschau ihre Zelte erneut in Olten auf und spielt noch einmal eine Saison «Sektor 1». Dann können alle Interessierten auch hinter die Kulissen des Spektakels blicken, mit speziellen Backstage-Tickets.