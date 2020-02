Hanspeter Hilfiker ist seit dem 1. Januar 2018 Stadtpräsident von Aarau. Er wuchs in Buchs (AG) auf und kam 1996 nach Aarau. Er studierte Betriebswirtschaft an der Hochschule St. Gallen und schloss mit dem Doktorat ab. Ab 2003 war Hanspeter Hilfiker Einwohnerrat. Er politisiert für die FDP. 2013 schaffte er den Sprung in den Stadtrat.