Für den Aargauer Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann ist bei Übernahmen von Aargauer Unternehmen nicht entscheidend, ob die Firmen aus China oder aus einem anderen Land kommen. Entscheidend seien die Absichten der Firmen und nicht deren Nationalität. Was ein Konzern mit den übernommenen Firmen vorhat, sei aber meist erst später offensichtlich. Als Politiker könne er bei Übernahmen aber so oder so nicht viel ausrichten, sagt Hofmann. Es gebe keine Gesetze, die einen Eingriff in die Wirtschaft erlaube.