Nirgends in der ganzen Schweiz stehen so viele Wohnungen leer wie in Oftringen, schreibt das Onlineportal 20 Minuten , Link öffnet in einem neuen Fenster .

. Jede zehnte Wohnung sei leer. Damit ist Oftringen auf Rang 1 des Rankings der Pendlerzeitung.

Die Quote von 10 Prozent leeren Wohnungen sei jedoch falsch, sagte der Gemeindeammann von Oftringen. Sie liege in Oftringen bei 5 Prozent.

Die Firma Wüest Partner, von der die Zahlen stammen, verteidigt aber ihre Quote von 10 Prozent.

Das Ranking habe ihn genervt, sagt der Oftringer Gemeindeammann Schläfli. Bei der Anzahl leerer Wohnungen sind sich Gemeindeammann und Immobilienexperte einig. Etwa 380 seien es. Aber schon bei der Gesamtanzahl Wohnungen unterscheiden sich die Angaben der Gemeinde und der Immobilienexperten um fast 1000 Wohnungen. Die Daten stammen von zwei unterschiedlichen, offiziellen Quellen.

Der grosse Unterschied ergibt sich aber daraus, dass die Quote von 10 Prozent von 20 Minuten und Wüest Partner für Mietwohnungen steht. Die Quote von 5 Prozent, von der die Gemeinde Oftringen ausgeht, bezieht jedoch auch die Eigentumswohnungen mit ein und ist unter anderem deshalb so viel kleiner.

Imageschaden für Oftringen?

«Oftringen ist zentral gelegen. Man gelangt rasch in die Natur, der Wohnstandort ist gut. Solche falschen Zahlen verursachen einen Imageschaden», befürchtet Gemeindeammann Schläfli. Er habe kein Verständnis für die Berichterstattung.

Fakt bleibt jedoch, dass die Gemeinde Oftringen einen hohen Anteil leerstehender Wohnungen aufweist. Dies liege zum einen daran, dass in der Vergangenheit sehr viel Bauland eingezont wurde.

Und zum anderen liege es daran, dass gerade vor der Erhebung der Zahlen eine neue Siedlung mit über 100 Wohnungen gebaut wurde, erklärt der Gemeindeammann. Die meisten Wohnungen seien nun belegt und die Quote sollte deshalb wieder sinken, erhofft sich der Gemeindeammann.