Die Aargauer Regierung hat einen Grundsatzentscheid gefällt: Im Zurzibiet gibt es künftig noch drei Bezirksschulen, und zwar in jeder Region eine.

Die Standorte Endingen und Bad Zurzach bleiben definitiv erhalten. Die Bezirksschule in Klingnau muss schliessen.

In der Region westlich des Klingnauer Stausees ist noch offen, wo die Bezirksschule künftig sein wird.

Wo gibt es noch Bezirksschulen, und wo nicht mehr? Die Frage beschäftigt den Aargau seit Jahren. Der Kanton verlangt, das Bezirksschulen ab dem Schuljahr 2022/23 eine Mindestgrösse von 6 Klassen aufweisen. Gerade in ländlichen Gegenden wie dem Zurzibiet sind Bezirksschulen oft kleiner.

Statt vier Bezirksschulen wird es im Zurzibiet künftig nur noch drei geben. Weil sich die Gemeinden zerstritten haben und nicht auf drei Standorte einigen konnten, musste nun die Aargauer Regierung einen Entscheid fällen. Am Freitag hat sie diesen mitgeteilt. In Klingnau kommt er gar nicht gut an.

3 Schulen für 3 Regionen

Zuerst einmal hat die Regierung einen Grundsatzentscheid gefällt: Jede der drei Regionen im Zurzibiet soll eine Bezirksschule erhalten. Es gibt also eine Schule im Surbtal, eine in der Region östlich des Klingnauer Stausees und eine in der Region westlich davon.

Zum Teil hat die Regierung auch bereits die konkreten Standorte der drei Bezirksschulen festgelegt:

Surbtal: Endingen

Unteres Aaretal Ost: Bad Zurzach

Unteres Aaretal West: Leuggern oder Kleindöttingen

Klingnau ist überrascht und konsterniert

Der Entscheid für Bad Zurzach bedeutet das Aus für die Bezirksschule in Klingnau. «Der Stadtrat bedauert die Entscheidung des Regierungsrates ausserordentlich», sagt der Klingnauer Stadtammann Reinhard Scherrer. Man sei überrascht und enttäuscht.

In Klingnau sind Bez-, Sek- und Realschule unter einem Dach vereint. Dass die Schule nun auseinandergerissen werde, sei unverständlich, meint Thomas Angst, Präsident der Kreisschulpflege. Für die Bez-Schüler aus Klingnau bedeutet der Entscheid insbesondere ein viel weiterer Weg, müssen sie doch künftig nach Bad Zurzach reisen.

Leuggern oder Kleindöttingen?

Im Westen des Unteren Aaretals will es die Regierung den dortigen Gemeinden überlassen, ob sie sich für die bisherige Bezirksschule in Leuggern oder eine neue in Kleindöttingen (Gemeinde Böttstein) entscheiden. Beide Standorte seien gleich gut geeignet, heisst es.

Zum dortigen Bezirksschulkreis «Kirchspiel» gehören die Gemeinden Böttstein, Döttingen, Full-Reuenthal, Leibstadt, Leuggern, Mandach und Schwaderloch. Bis Ende Jahr will die Regierung wissen, für welchen Standort sich die Gemeinden entscheiden. Werden sie sich nicht einig, wird die Regierung auch dort ein Machtwort sprechen müssen.

Übrigens: Eine neue Bezirksschule in Kleindöttingen wäre für Schülerinnen und Schüler aus Klingnau lediglich ein Katzensprung entfernt. Weil Klingnau in einem anderen Schulkreis ist, werden die Schüler aber trotzdem ins weiter entfernt liegende Bad Zurzach reisen müssen. Ein Grund mehr, weshalb die Klingnauerinnen und Klingnauer alles andere als erfreut sind über den regierungsrätlichen Entscheid aus Aarau.