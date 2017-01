Grösste Aargauer Schulfusion Kreisschule Aarau-Buchs: Jetzt ist das Volk an der Reihe

Heute, 5:37 Uhr

Der Einwohnerrat Buchs hat am Donnerstagabend der neuen Kreisschule Aarau-Buchs zugestimmt. Bereits am Montagabend hatte sich das Aarauer Stadtparlament positiv zur geplanten Schulfusion geäussert. Nun kommt der Entscheid an die Urne.

Bild in Lightbox öffnen. Seit der Fusion 2010 ist Rohr ein Stadtteil von Aarau. Nun sollen auch die Schulen zusammengehören. Da Rohr aktuell eine Kreisschule mit Buchs bildet, soll auch Buchs mit ins Boot. Es wäre die grösste Schulfusion im Aargau. Beide Einwohnerräte - jener von Aarau am Montag und jener von Buchs am Donnerstag - haben der Fusion deutlich zugestimmt. Die fusionierte Schule würde rund 3000 Schülerinnen und Schüler und 500 Mitarbeitende zählen. Die Fusion würde auf das Schuljahr 2018/2019 unter Dach und Fach gebracht werden. Am 21. Mai kommt die Schulfusion nun an die Urne. Audio «Schulfusion Aarau-Buchs: Darum geht es (23.01.17)» abspielen. Audio «Schulfusion Aarau-Buchs: Darum geht es (23.01.17)» in externem Player öffnen. Audio 1 Schulfusion Aarau-Buchs: Darum geht es (23.01.17) 2:11 min

2 Grösste Aargauer Schulfusion nimmt erste Hürde 5:00 min aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 24.01.2017 Mehr zur Schul-Fusion nach der Gemeindefusion gibt es hier <http://www.srf.ch/news/regional/aargau-solothurn/schulen-aarau-und-buchs-nun-geht-es-um-die-wurst> . Weiter in der Sendung * Der Einwohnerrat von Aarau bewilligt einen Verpflichtungskredit für die Arealentwicklung rund um die Kaserne. * Der Einwohnerrat von Wohlen entscheidet sich für eine 100-Prozent-Stelle für die Leitung des Badi-Eisfeld-Projekts welches das Volk kürzlich bewilligt hat. * Gänsbrunnen will noch zuwarten mit Fusionsverhandlungen mit Welschenrohr. Dies hat der Gemeinderat am Montag entschieden. Zuerst gibt es Wahlen. * Kantonsratswahlen Solothurn: Die SVP Solothurn im grossen Parteien-Check des Regionaljournals. Was hat sie für Chancen bei den Wahlen im März?

Regionaljournal Aargau Solothurn, 06:30 Uhr, porr