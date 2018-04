Toter Mann in Keller gefunden

Legende: Video Toter in Flüchtlingsunterkunft gefunden (unkommentiert) abspielen. Laufzeit 0:30 Minuten.

Toter in Flüchtlingsunterkunft gefunden (unkommentiert)

In einem Mehrfamilienhaus in Gipf-Oberfrick ist am Mittwochabend eine Leiche gefunden worden.

Gemäss der Kantonspolizei Aargau handelt es sich um ein Verbrechen, der Mann sei erstochen worden.

Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter anhalten.

Kurz vor 20 Uhr habe die Polizei die Meldung eines Anwohners erhalten, dass er im Keller eine leblose Person im Haus aufgefunden habe, erklärt Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau. Die Polizeikräfte und die aufgebotene Ambulanz hätten nur noch den Tod der Person feststellen können.

Beim Todesopfer handelt es sich um einen vorläufig aufgenommenen Mann aus Eritrea. Er sei mit einem Messer niedergestochen worden, so die Polizei. Mutmasslicher Täter sei ein Mann, der im selben Haus wie das Opfer wohnte. Der Landsmann des Opfers hatte sich mit Handverletzungen bei einem Spital gemeldet. Das Spital hat diesen Vorfall der Polizei weitergeleitet, welche den Mann festgenommen hat.

Wie es zur Tat gekommen ist, sei noch nicht geklärt, so Polizeisprecher Graser. Beide Personen lebten im Mehrfamilienhaus in Gipf-Oberfrick. Im Haus werden Zimmer an Sozialhilfebezüger und andere Personen vermietet.