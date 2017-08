Manor kämpf mit der Konkurrenz, physisch wie auch online, steht in einer Mitteilung des Unternehmens. Zudem sei der starke Franken und der Einkaufstourismus schädlich für das Geschäft. Um wettbewerbsfähig zu bleiben starte man einen Transformationsplan, so Manor.

Eigentlich plant Manor keine bedeutenden Änderungen des Netzes an Warenhäusern. Ausser in Solothurn. Hier kommt es zu einer Schliessung der Food-Abteilung. Manor Food wollte in die Altstadt umzuziehen. Manor wollte das Warenhaus in der Altstadt erweitern. Nun wird nichts daraus. Manor Food schliesst in Solothurn per April 2018.

Manor wollte in der Altstadt eine Lebensmittelabteilung inklusive eigener Bäckerei und Metzgerei sowie frischen Obst-, Gemüse, und Milchprodukten lancieren. Diese Food-Abteilung führt Manor aktuell etwas ausserhalb der Altstadt in einem anderen Markt. Diesen Standort hat Manor gekündigt.

Gegen das Bauvorhaben in der Altstadt gab es mehrere Einsprachen, SRF hat berichtet. Die Filiale in der Altstadt ist für Autofahrer nicht erreichbar, sie liegt in der Fussgängerzone. Zudem wären die Anlieferungen für Manor Food durch die Altstadt erfolgt. Das gab Kritik.