Die Mitteilung: «Im Rahmen der neuen Organisation übernimmt Florian Wanner als Geschäftsführer die Leitung der Radio Medien AG und führt somit beide Radiosender (Radio Argvoia und Radio 24). AZ Medien und (der bisherige Argovia-Programmleiter) Roland Baumgartner definieren in den kommenden Wochen gemeinsam einen neuen Aufgabenbereich.»

Die Erklärung: Hinter dieser Medienmitteilung steht ein faktischer Abbau der Redaktion von Radio Argovia. Total wurde drei Redaktoren am Mittwoch die Kündigung erteilt, eine Person im Backoffice muss Argovia zudem verlassen. Das Marketing wird in Zürich konzentriert.

In Aarau bei Radio Argovia gibt es nur noch eine Events-Stelle. Zudem sollen zwei Redaktoren, die bisher im Team in Aarau stationiert waren, ins nationale Nachrichtenteam nach Zürich wechseln.

Der Grund: Die nationalen Nachrichten kommen künftig gänzlich aus Zürich, via Radio 24. Die regionalen Inhalte werden in Aarau produziert, in welcher Form ist noch offen.

Unter dem Strich werden bei Radio Argovia 200 Stellenprozente abgebaut. Florian Wanner führt die Radio Medien AG, zu der beide Radios im Aargau und in Zürich gehören. Dies gilt bereits ab 1. Oktober.