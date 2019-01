An drei Tagen im Januar übernehmen in Fahrwangen und Meisterschwanden am Hallwilersee die Frauen die Macht. Los geht es am Donnerstagabend mit dem «Männerfang». Zunächst ziehen die Frauen hinter vier Trommlerinnen durchs Dorf.

Danach teilen sich die Frauen auf drei Gruppen auf, die in drei verschiedene Lokale gehen. Dort bitten sie die wartenden Männer zum Tanz. Diese sollten einen Tanz nicht verweigern. Die Tradition der «Meitlitage» geht auf den Villmergerkrieg 1712 zurück. Damals sollen Fahrwanger und Meisterschwander Frauen das katholische Heer mit Lärm eingeschüchtert und so vertrieben haben.

Die Frauen tragen lange, schwarze Röcke, sogenannte Roben. Dazu haben viele ihr Haar hochgesteckt und tragen einen Hut. Das klingt zwar antiquiert, ist aber auch bei jungen Frauen beliebt. Die Frauengruppen sind gut durchmischt, ein Nachwuchsproblem hat dieser Brauch nicht. Nach etwas mehr als einer halben Stunde an einem Ort stecken die Frauen ihre Köpfe zusammen.

Sie diskutieren, welchen Mann sie mit dem Grasbogen einfangen wollen. Dabei schauen die Frauen, wie gut ein Mann tanzen kann, wie oft er an den «Meitlitagen» dabei war oder wie er sich fürs Dorfleben einsetzt. Wer in den Grasbogen liegen darf, dem kommt also eine grosse Ehre zu.

Im Grasbogen wird der Auserwählte dann durch das Dorf getragen. Dabei singen die Damen den Namen des Manns. Traditionell war es so, dass die Frauen die Männer von Restaurant zu Restaurant trugen. Das Problem: in Fahrwangen gibt es nur noch ein Restaurant. Seit längerem macht deshalb der örtliche Pizzakurier bei den Meitlitagen mit.

Damit auch wirklich eine Tour entsteht, braucht es aber drei Lokale. Deshalb mussten sich die Organisatorinnen schon vor längerer Zeit etwas einfallen lassen. Sie richten darum extra für die «Meitlitage» im Bezirksschulhaus ein Lokal ein, um die Tradition zu bewahren. Immerhin: im nächsten Jahr soll ein momentan geschlossenes Restaurant wieder öffnen.

Der Glückliche, der durch das Dorf getragen wird, erhält danach auch noch Küsse der Damen. Anschliessend muss er sich allerdings frei kaufen – in dem er allen ein Glas Wein zahlt. Danach beginnt das ganze wieder von vorne. Frauen und Männer tanzen und die Frauen wählen wiederum einen der anwesenden aus, den sie singend durchs Dorf tragen – zur dritten Station.