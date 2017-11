«Seit gut einem Jahr sind wir mit Duschgels und Body Lotions im indischen Markt präsent», freut sich Migros-Tochter Mibelle in ihrem neusten Blog. Nun habe man einen Meilenstein erreicht: die erste Million Schweizer Franken Umsatz in Indien.

Migros hat den Sprung nach Indien gewagt. Unter dem Label «Swiss Tempelle» vertreibt Mibelle Produkte, die in Buchs produziert werden. Schweizer Produkte gelten in Indien als rein und edel, Duschgels mit Swissness-Charakter sind für die indische Mittelschicht gedacht.

« Der Umsatz ist nach einem Jahr auf dem neuen Markt höher als erwartet » Luigi Pedrocchi

CEO Mibelle Group

Mit dem ersten Jahr ist man bei Mibelle mehr als zufrieden, wie Mibelle-Chef Luigi Pedrocchi gegenüber Radio SRF sagt. Bislang gibt es «Swiss Tempelle»-Duschgels und Bodylotions. Nun sollen weitere Produkte folgen. Bis in fünf Jahren will Mibelle in Indien 30 Millionen Franken Umsatz machen.

Ein Erfolg, der auch für den Produktionsstandort Buchs positive Folgen habe, so Luigi Pedrocchi. «Forschung und Entwicklung und auch ein Teil der Produktion bleiben in Buchs», betont der Mibelle-Chef. Ein gewisser Teil will Mibelle künftig aber in Indien herstellen. Stellen in Buchs seien dadurch nicht gefährdet.

Mibelle Gruppe Mibelle ist eine Tochtergesellschaft der Migros. Sie produziert Kosmetikartikel an den Standorten Buchs (AG), Frenkendorf (BL), Bradford (Grossbritannien) und Sarreguemines (Frankreich). In Buchs arbeiten rund 500 Personen für Mibelle, weltweit sind es über 1000.