Emotionaler Abschied: Die letzte Infanterie-Einheit verlässt Aarau und damit endet auch eine Ära, und zwar für immer.

Zur Geschichte der Infanterie in Aarau:

Nach der Helvetik (1798-1803) wurde das eidgenössische Wehrwesen den Kantonen übertragen.

Der Aargau musste damit selbst Soldaten rekrutieren und ausbilden.

Er baute eine Kompanie auf, ein kleines Berufsheer.

1848: Bau der Kaserne in Aarau mit damals modernen militärischen Unterkünften.

Militärhistorisch war der Aargau wichtig, nicht nur für die Infanterie, früher auch für die Kavallerie und Artillerie.

« Wir lassen die Infanterie ungerne aus Aarau gehen. » Franziska Roth

Regierungsrätin Aargau, Militärdepartement

Nun geht eine 130-jährige Geschichte zu Ende: Die Infanterie-Division zieht aus Aarau ab, für immer, nach Birmensdorf ZH. Ein emotionaler Tag für die Verantwortlichen in Aarau. Seit 1849 gab es Infanterietruppen in Aarau, sie gehören seit Langem zum Stadtbild. Nach dem Ende der Kavallerie 1972 folgt nun eine weiteres Kapitel der Aargauer Militärgeschichte. Ein «höchst emotionaler Moment» sagt Oberst Felix Huber, Kommandant des Durchdiener-Infanterie-Kommandos.

Militärverantwortliche, Regierungsrätin Franziska Roth und viele geladene Gäste haben den Abschied der Infanterie-Einheit am Mittwoch in Aarau gefeiert. Mit einem Defilee durch die Stadt, und einem Apéro im Kasernen-Areal wurde die Armee-Abteilung aus Aarau verabschiedet. Die Militärmusiker bleiben in Aarau. Im Mai 2018 kommt das Rekrutierungszentrum von Windisch nach Aarau.