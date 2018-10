Diesen Sommer verkündete der Aargauer Regierungsrat, er wolle zwei neue Kantonsschulen errichten.

Eine Kantonsschule soll laut Regierung im Fricktal entstehen, die andere zwischen Aarau und Baden.

Der Lenzburger Einwohnerrat forderte in einem Postulat, die Kantonsschule sei nach Lenzburg zu holen. Nun unterstützt auch der Stadtrat das Anliegen und prüft einzelne Standorte.

Man habe sich bereits Gedanken gemacht, wo die Kantonsschule hinkommen könne, sagt Stadtammann Daniel Mosimann. Er sei sich sicher, dass die Stadt Lenzburg über geeignete Areale verfüge. Vom Kanton will Mosimann nun erfahren, was für Ansprüchen ein solcher Standort genügen muss.

Lenzburg bringt sich in Position

Vom Standort Lenzburg zeigt sich der Stadtammann schon vor den Gesprächen mit dem Kanton überzeugt. Man habe bereits viele erfolgreiche Schulen in Lenzburg. Zudem sei man sowohl in Sachen Verkehr, Kulinarik als auch Kultur gut aufgestellt.

Im Kanton Aargau gibt es derzeit sechs Kantonsschulen. Zwei in Aarau und je eine in Baden, Wettingen, Wohlen und Zofingen. Da es in Zukunft aber mehr Schüler geben soll, will der Kanton mit neuen Standorten einem Schulhausmangel vorbeugen.