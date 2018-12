«Museum Aargau» ist eine Abteilung der Aargauer Kantonsverwaltung. Sie macht an neun Standorten Geschichte am Originalschauplatz erlebbar. Die Standorte sind die Schlösser Lenzburg, Hallwyl, Wildegg (Bild) und Habsburg, das Kloster Königsfelden, das Römerlager und das Museum Vindonissa in Windisch, das Sammlungslager in Egliswil sowie der Erlebnispfad «IndustriekulTour Aabach».