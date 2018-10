Es ist ein Kräftemessen der anderen Art, mit bunten Karten und unzähligen Möglichkeiten. Gespielt wird um Ländereien, Artefakte oder zauberhafte Mächte, einer gegen einen.

Legende: SRF

«Magic – the Gathering», das ist ein klassisches Sammelkartenspiel. Eines aber, das rund um den Globus gespielt wird, mit einer Community von weit über 20 Millionen Spielern und Spielerinnen. Bei diesem Kartenspiel geht es aber nicht über Stöck, Wyss und Stich, sondern um Kreaturen, Zaubersprüche und Legenden.

Legende: SRF

Gespielt wird um Ländereien, Artefakte und Mächte. Der Spieler stellt dabei einen sogenannten Planeswalker dar – einen mächtigen Zauberer, der Fantasiekreaturen beschwört: Elfen, Vampire, Ritter, Dämonen und vieles mehr. Kräfte, die eingesetzt werden, um den Gegner zu besiegen.

Legende: SRF

«Magic: The Gathering» gibt es seit 25 Jahren. Seither wird das Sammelkartenspiel rund um den Globus gespielt, mitunter auch professionell. Mehrmals jährlich finden weltweit internationale Turniere statt. Die besten Spieler und Spielerinnen qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft. 2017 wurde dort ein Preisgeld von viereinhalb Millionen Dollar ausgezahlt.

Legende: SRF

Die Kombinationsmöglichkeiten sind nahezu unendlich. Laut der offiziellen Magic-Datenbank «Gatherer» gibt es mittlerweile über 16'000 verschiedene Kartensujets, die die verschiedenen Kreaturen oder Zaubermächte darstellen. Jede Karte wird von einem Künstler oder einer Künstlerin gezeichnet. Einzelne Karten können mehrere Hundert Franken wert sein. Davon profitiert auch ein Aarauer Ladenbesitzer.

Legende: SRF

Flavio Köpfli ist Inhaber der Spielstatt in Aarau, einem Laden für Brett- und Kartenspiele. Er selber spielt seit über 20 Jahren mit den Magic-Karten, nimmt auch an internationalen Turnieren statt. In seinem Laden in Aarau finden nicht nur Magic-Treffen statt, Köpfli berät immer wieder auch Kunden, die nur wegen den Magic-Karten in den Laden kommen.

Legende: SRF

Die Spielstatt in Aarau ist für die Magic-Spieler Stütz- und Treffpunkt. Für Betreiber Flavio Köpfli eine gute Sache. Er sagt, dass viele Spieler dem Spiel – und damit wohl auch seinem Laden – über Jahre treu bleiben.