Der Schweizer Circus Nock stellt seinen Betrieb nach 158 Jahren per sofort ein. Das Aargauer Familienunternehmen begründet den überraschenden Schritt mit Defiziten, der Konkurrenz, der schwierigen Suche nach Standorten und mit verschärften Tierschutzauflagen.

Man habe sich «schweren Herzens entschieden», den Zirkus bis auf Weiteres nicht mehr weiterzuführen, teilten die Familien Nock am Freitag mit. Nostalgie, Professionalität und Leidenschaft alleine reichten nicht mehr aus, heisst es in der Mitteilung.

«In der jetzigen Lage können wir den gewohnten hohen Qualitätsstandard nicht mehr gewährleisten», schreiben die Betreiber des ältesten Schweizer Zirkus. Das Geschäft sei komplexer geworden. Trotz einer hohen Eigenfinanzierung seien die Defizite gewachsen.

Schwierige Standortsuche

Zentrale Plätze in Schweizer Innenstädten und auch in den Gemeinden würden immer mehr zur Mangelware. Die Plätze würden kleiner, seien nicht mehr immer verfügbar und die Mietpreise sowie die behördlichen Auflagen stiegen von Jahr zu Jahr.

«Haben sich Städte und Gemeinden früher auf den Zirkus gefreut, wird einem heute da und dort das Gefühl vermittelt, nur noch geduldet zu sein», schreiben die Familien Nock.

Auch die verschärften Tierschutzauflagen würden die Zirkusunternehmen unter Druck setzen. Tierschützer kritisierten die Tiernummern und die Haltung von Tieren. Daneben konkurrenzierten unzählige Unterhaltungsangebote wie Musicals, Konzerte oder Festspiele den Zirkus.

Noch im Februar hatte der Zirkus grosse Pläne

Die sofortige Einstellung des Zirkus-Betriebes kommt überraschend. Im Juni wollte der Zirkus Nock die diesjährige, verkürzte, Saison in Frick beginnen. In den letzten Jahrzehnten hatte der Zirkus seine Tournee jeweils im März begonnen. Dieses Jahr sollte es eine kürzere Saison geben, die Betreiber wollten so mehr Zeit für die Vorbereitung der Saison 2020 haben.

Nächstes Jahr hätte der Zirkus Nock dann nämlich sein 160-Jahr-Jubiläum gefeiert. Noch im Februar sagten die Betreiber, man habe grosse Pläne und wolle dem Publikum zu diesem Anlass ein ganz spezielles Programm bieten. Daraus wird nun nichts mehr, der Zirkus Nock ist am Ende.