Das AKW Gösgen ist wieder am Netz

Das AKW Gösgen im Kanton Solothurn ist nach einem 16-tägigen Unterbruch wieder am Netz.

Wegen eines Kurzschlusses im Schaltanlagegebäude war das Kernkraftwerk abgeschaltet worden.

Im Verlauf des Sonntags wurde die Leistung wieder auf Volllast gesteigert.

Der 60 Tonnen schwere Transformator sowie der ausgefallene Schalter wurden ausgetauscht, wie die Kernkraftwerk Gösgen (KKG) am Montag mitteilte. Die Kontroll- und Inbetriebsetzungsarbeiten an Transformator, zahlreichen Schaltern und Anlagen hätten mehrere Tage beansprucht.

Nach erfolgreichem Abschluss dieser aufwändigen Arbeiten habe das AKW Gösgen am Sonntag um 9.30 Uhr die Stromproduktion wieder aufgenommen.

Das Kernkraftwerk war am 26. Juli nach einer Turbinen-Schnellabschaltung vom Netz gegangen. Der Kurzschluss im Schaltanlagegebäude hatte zu Schäden am betroffenen 10-Kilovolt-Schalter und an einem Eigenbedarfstransformator geführt.