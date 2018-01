Die Aargauer Ständerätin Pascale Bruderer zieht sich Ende 2019 aus der Politik zurück, wie sie am Donnerstagabend erkärte. Das Karussell um mögliche Nachfolger beginnt sich nun bereits zu drehen.

Urs Hofmann hat sich bereits aus dem Rennen genommen: Gegenüber SRF News erklärt der Aargauer Regierungsrat seinen Verzicht auf die Kandidatur als Ständerat: «Das kommt für mich nicht infrage».

Die SP will bis Ende März das weitere Vorgehen bekannt geben. «Klar ist: Die SP Aargau gibt keinen Posten kampflos auf», sagt Co-Präsident Cédric Wermuth gegenüber SRF.

Die Aargauer Sozialdemokraten müssen eine potenzielle Nachfolgerin oder einen Nachfolger für die zurücktretende Ständerätin Pascale Bruderer suchen. Diese hat per Ende 2019 ihren Rückzug aus der Politik angekündet.

Einen Ersatz für Bruderer zu finden, dürfte nicht einfach sein. So ist Bruderer schweizweit bekannt und hatte Wähler bis weit in die politische Mitte. Entsprechend holte sie bei den Wahlen 2015 auch mit Abstand am meisten Stimmen unter allen Ständeratskandidaten im Aargau.

Regierungsrat mit guten Chancen will nicht

Gute Chancen auf eine Wahl in den Ständerat hätte wahrscheinlich Regierungsrat Urs Hofmann. Er ist ebenfalls beliebt und bis weit ins bürgerliche Lager wählbar. Bei den letzten Regierungsratswahlen holte er denn auch das beste Resultat. Allerdings: Urs Hofmann verzichtet auf eine Kandidatur für den Ständerat, dies bestätigt er am Freitag gegenüber Radio SRF.

Damit nimmt sich ein möglicher Kandidat mit guten Chancen schon früh selbst aus dem Rennen. Die Wahl im Herbst 2019 wird damit spannender. So präsentiert sich die Ausgangslage: