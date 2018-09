Swissgrid gehört das Schweizer Übertragungsnetz für Strom. Der neue Hauptsitz ist nicht mehr in Laufenburg und in Frick, sondern in einem Hochsicherheitsgebäude in Aarau. Nach drei Jahren Bauzeit wird das neue Gebäude nun eingeweiht. Swissgrid mietet das Gebäude. Bauherrin ist eine Anlagestiftung der Credit Suisse. Sie baute für rund 80 Millionen Franken.

Legende: Das moderne Gebäude in Aarau. Beni Minder/SRF

Die Glas-Metall-Fassade des Gebäudes südlich des Bahnhofs Aarau sei ein architektonisches Wahrzeichen für die Stadt Aarau, sind Swissgrid und das Aarauer Architektenteam überzeugt. Für die Swissgrid arbeiten total 480 Personen an sieben Standorten. Davon arbeiten 410 in Aarau.

Legende: Keystone

Der neue Hauptsitz im Energiekanton Aargau sei ein «Meilenstein in der Geschichte des Schweizer Übertragungsnetzes», sagt Swissgrid. Herzstück des neuen vierstöckigen Gebäudekomplexes ist die Netzleitstelle. In einem gesicherten, modernen Kontrollraum mit grossen Bildschirmen wird das Schweizer Höchstspannungsnetz gesteuert - rund um die Uhr, analog der früheren Schaltzentrale in Laufenburg.

Legende: So sah der Control-Raum damals in Laufenburg aus. Keystone

Der Hauptsitz ist ein hochtechnologisches, erdbebensicheres Gebäude mit strengen Sicherheitsstandards. Im gesamten Komplex, der gleich beim Bahnhof Aarau liegt, gilt im Innern ein Fotografierverbot.

Legende: Beni Minder/SRF

Das moderne Gebäude in Aarau sieht um einiges anders aus als der langjährige Fricktaler Hauptsitz. Am 15. September können 600 Personen am Tag der offenen Tür die neue Swissgrid-Zentrale in Aarau besichtigen. Eine limitierte Zahl, aus Sicherheitsgründen.

Legende: Der ehemalige Hauptsitz in Laufenburg. Keystone