Ab dem 1. Mai fährt wieder ein kleiner Bus an Sonn- und Feiertagen Wanderer auf die Jurahöhen des Naturparks Thal.

Neu ist der Wanderbus in die Tarifverbünde A-Welle und Libero integriert. Auch Halbtax und GA sind gültig.

Der Naturpark erwartet dadurch deutlich mehr Fahrgäste.

Legende: zvg / Jeanine Riesen

«Bus alpin» heisst das Angebot, das an 15 Orten in der Schweiz Wanderer auf die Berge chauffiert. Einer dieser Busse fährt im Naturpark Thal im Solothurner Jura.

Im Jahr 2017 haben 753 Fahrgäste das Angebot genutzt. Für 2018 erwartet der Naturpark Thal nun eine deutliche Steigerung, wie er am Donnerstag mitteilt. Grund: Neu sind auf dem Wanderbus Tickets und Abos von A-Welle und Libero gültig, und auch Halbtax und Generalabo werden akzeptiert. Wer schon ein ÖV-Billet hat, muss also kein Zusatz-Billet mehr lösen.

Der Naturpark erhofft sich dadurch eine höhere Wertschöpfung in der Region, insbesondere in den Berggasthöfen auf der zweiten Jurakette. Die Streckenführung wurde so angepasst, dass verschiedene Gasthöfe neu direkt vom Wanderbus angefahren werden.