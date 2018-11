Die Situation in Baden, Buchs, Wohlen: Das Stimmvolk hat entschieden. Die Budgets in den Gemeinden Baden, Buchs und Wohlen sind abgelehnt. In allen drei Gemeinden sollte der Steuerfuss steigen (Baden: 97 statt 92 Prozent, Buchs 108 statt 100 Prozent, Wohlen 115 statt 110 Prozent). Das Volk lehnte am Sonntag die Budgets der drei Gemeinden ab. Nun haben diese Gemeinden auf Anfang Jahr kein Budget. Für Baden eine neue Situation, für Wohlen und Buchs nicht.

Die Regeln des Kantons: Das Aargauer Gesetz gibt zwei Vorlagen für genau diesen Fall, heisst es beim Rechtsdienst des Kantons auf Anfrage. Erstens muss die Gemeinde einen zweiten Anlauf für ein Budget nehmen. Hat die Gemeinde auch dann immer noch kein Budget, greift die Regierung ein. Sie legt das Budget und den Steuerfuss fest. Zweitens darf die Gemeinde, bis sie ein Budget hat, nur noch die «unerlässlichen Aufgaben tätigen». Einen zeitlichen Rahmen gibt es nicht. Die Gemeinde Aarau hatte einmal erst im Sommer ein Budget.

Das darf die Verwaltung noch: Alle Aufgaben, die für den Betrieb der Verwaltung nötig sind, sind noch erlaubt. «Die Abfallentsorgung läuft weiter, die Schulen werden weiter betrieben», erklärt Martin Süess von der kantonalen Rechtsabteilung. Aber die neue EDV-Anlage zum Beispiel, die könnte zurückgestellt werden. Die drei Aargauer Gemeinden sind nicht die ersten, die auf Anfang Jahr kein Budget haben. Die Häufung sei aber schon eher eine Premiere, heisst es beim Kanton auf Anfrage weiter.

Das darf die Verwaltung nicht mehr: Investitionen, die nicht dringend nötig sind, müssen aufgeschoben oder gestrichen werden. «Das Fahrzeug, das die Gemeinde ersetzen will, der neue Rasenmäher für den Werkhof, solche Dinge können nicht bezahlt werden», weiss Urs Affolter, Gemeindeammann in Buchs, aus Erfahrung. Man nehme die Situation routiniert, heisst es auch in Wohlen auf Anfrage. Es ist für die Freiämter Gemeinde nicht das erste Mal, dass das Budget zum Jahresstart fehlt. Der laufende Betrieb sei gesichert, Investitionen würden aufgeschoben.

So geht es weiter: Die Gemeinde Baden will diese Woche noch darüber informieren, wie das neue Budget aussieht. Wohlen informiert nächste Woche und Buchs vor der Einwohnerratssitzung am 11. Dezember. Belässt eine Gemeinde den Steuerfuss und die entsprechenden Parlamente (oder Gemeindeversammlungen) bewilligen dies, dann steht das Budget. Ausser jemand ergreift das Referendum, dann startet der Prozess von vorne.