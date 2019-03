Legende: Audio «Wir versprechen so eine gewichtige Stimme bei politischen Anliegen» abspielen. Laufzeit 02:00 Minuten.

«Wir versprechen so eine gewichtige Stimme bei politischen Anliegen»

Der Solothurner kantonale Feuerwehrverband organisiert sich neu. Bisher waren die Feuerwehren in verschiedenen Bezirksgruppen zusammengeschlossen. So organisiert war die Solothurner Feuerwehr jedoch verzettelt. Der kantonale Verband trat kaum in Erscheinung. Gemäss dem Solothurner Feuerwehrverbandspräsident Philipp Stierli, soll dies nun ändern:

SRF News: Der Feuerwehrverband wurde heute aufgelöst und neu gegründet. Weshalb hat man dies getan?

Früher hatten wir sieben Bezirksverbände und den Feuerwehrverband Kanton Solothurn. Wir waren der Meinung, dass es zur Optimierung und Vereinfachung der Kommunikation nützlich ist, wenn wir die Verbände auflösen. Nun haben wir heute Nachmittag einen neuen kantonalen Verband gegründet.

SRF News: Was bringt Ihnen das als Feuerwehrverband?

Der grosse Vorteil ist, dass wir so direkt mit allen Feuerwehrorganisationen im Kanton kommunizieren können. Wir haben neu vier Arbeitsgruppen, die sich mit der Solothurner Gebäudeversicherung um verschiedene Themen kümmern. Daraus versprechen wir uns eine Erleichterung für das Feuerwehrwesen und vor allem auch für die Kommandos.

SRF News: Dazu verspricht sich der Solothurner Feuerwehrverband auch eine stärkere Stimme, inwiefern?

Das ist korrekt. Mit der vorherigen Organisation waren wir ziemlich verzettelt im Kanton. Nun können wir in einem Verband gemeinsam auftreten. Wir haben auch den Verband der Solothurner Einwohnergemeinden im Boot. Schlussendlich versprechen wir uns, dass wir auch bei politischen Anliegen künftig eine gewichtige Stimme erhalten werden.

Das Gespräch führte Alex Moser