Wegen einer Baustelle am Zugersee erhielten und erhalten Aargauer für 1,5 Jahre bessere Verbindungen ins Tessin.

Da die Bauarbeiten in den nächsten Monaten abgeschlossen werden, soll es zumindest am Wochenende weiterhin ein besseres Angebot geben.

Testweise sind insgesamt je vier Verbindungen von Olten nach Arth-Goldau und umgekehrt geplant.

Seit dem Juni 2019 können Aargauerinnen und Aargauer schneller mit dem Zug ins Tessin fahren. Der Grund: Wegen einer Baustelle halten Züge von Zürich ins Tessin in Rotkreuz. Dadurch können Aargauer dort ein- und aussteigen. Der Umweg via Zürich ist nicht mehr notwendig. Das Ganze hat jedoch einen Haken: Den Stopp in Rotkreuz gibt es nur wegen einer Baustelle, und diese wird demnächst aufgehoben.

Der Kanton Aargau hat deshalb eine Alternative gesucht und gefunden. Künftig können Aargauer Ausflügler in Arth-Goldau auf die Schnellzüge ins Tessin umsteigen. Dazu gibt es am Wochenende neue Verbindungen.

In einem Versuchsbetrieb fahren am Samstag- und Sonntagmorgen je zwei Züge von Olten nach Arth-Goldau (mit Stopps in Aarau, in Lenzburg, im Freiamt und in Rotkreuz). Am Abend gibt es dann je zwei Züge von Arth-Goldau zurück nach Olten.