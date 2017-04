Stadtmuseum Aarau «Ob König oder Bettler – im Asylverfahren ist man eine Nummer»

Dienstag, 4. April 2017, 15:46 Uhr

Regionaljournal Aagau Solothurn; 17:30 Uhr/mosa

Mehr als 65 Millionen Menschen befinden sich weltweit auf der Flucht. In Zukunft werden es noch mehr sein, so die Prognose. Was es heisst, auf der Flucht zu sein, will die Ausstellung «Flucht» im Stadtmuseum Aarau erlebbar machen. Mit fünf fiktiven Fluchtbiografien.

Sendung zu diesem Artikel