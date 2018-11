Der zweite Gestaltungsplan fürs Quartier Olten Südwest geht in die Mitwirkung.

Im Gegensatz zum ersten Gestaltungsplan hat die Stadt einiges geändert und aus Fehlern gelernt.

Neu gibt es genauere Vorschriften, etwa zu Balkon und Grünflächen. Und es soll Hochhäuser geben.

Legende: SRF

Bisher ist Olten Südwest keine Erfolgsgeschichte. Stand heute stehen über 120 der 420 bisher gebauten Wohnungen leer. Vielen erscheint das Quartier in der ehemaligen Kiesgrube als monoton. Die grossen grauen Wohnblöcke haben etwa keine Balkone und es hat kaum Platz zwischen den Gebäuden.

Öffentliche Mitwirkung Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Ab dem 27. November 2018 bis zum 14. Januar 2019 läuft die öffentliche Mitwirkung. Zu dieser Zeit gibt es eine Ausstellung mit Modellen und Plänen in der Eingangshalle des Oltner Stadthauses. Im Quartier Olten Südwest werden ausserdem QR-Codes installiert. Sie ermöglichen mit dem Smartphone einen dreidimensionalen Rundum-Blick.

Mit dem neuen Gestaltungsplan will die Stadt dafür sorgen, dass das Entwicklungsgebiet doch noch zum Erfolg wird. Insgesamt sollen in Olten Südwest 3000 Wohnungen gebaut werden. Im neuen Gestaltungsplan stechen etwa die vier Hochhäuser hinaus, die am Rande des Quartiers entstehen soll.

Legende: ZVG/Stadt Olten

«Die Wohnungen in den Hochhäusern sprechen andere Personen an, als Wohnungen in 3- bis 4-stöckigen Gebäuden», so Kurt Schneider, Leiter Direktion Bau der Stadt Olten. So soll eine bessere Durchmischung des Quartiers erreicht werden.

Im Gestaltungsplan stehen auch klare Vorschriften, etwa, dass jede Wohnung einen Balkon oder einen Gartensitzplatz haben soll. Etwas, das selbstverständlich erscheint, aber bisher in Olten Südwest fehlt.