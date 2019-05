Zum ersten Mal wurde an den diesjährigen Kabarett-Tagen in Olten ein Programm in Französisch aufgeführt. Das Künstlerinnen-Duo, bestehend aus Olli und Claire, wagte den Sprung ins kalte Wasser und zeigte ein französisches Programm vor einem Deutschschweizer Publikum.

Hierfür verwandeln Claire aus Berlin und Olli aus Ostparis – exakter aus Genf – die Bühne in ein Radiostudio. Auf «Radio Lunatic» erzählen die beiden quirligen Frauen aus ihrem Leben, voller Witz und Emotionen. Allerdings alles in Französisch.

Olten will damit zur «inoffiziellen Hauptstadt des Kabaretts» werden, wie die Organisatoren zum französischen Experiment schreiben. Dafür brauche es ein mehrsprachiges Programm, das die ganze Schweiz abbildet. Dieses müsse aber verständlich und der Humor fassbar sein. Deshalb setzen die Organisatoren auf ein einfaches Programm. Dann funktioniere es auch in einer Fremdsprache, sagen die Organisatoren.

Damit man das Programm auch ohne Französischkenntnisse ein bisschen geniessen kann, setzen Claire und Olli auch auf Musik. Mit leisen und lauten Chansons voller Herz und Schmerz kommt auch der Teil des Publikums auf seine Kosten, der mit der französischen Sprache sonst wenig anfangen kann.