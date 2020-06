Die Gemeinde Suhr bei Aarau soll mit einer Umfahrungsstrasse vom Durchgangsverkehr entlastet werden.

Dies befürwortet die Mehrheit der Aargauer Parteien.

Gefordert werden noch weitere Massnahmen für Velo, Fussgänger und ÖV sowie ein rascher Ausbau der Autobahn inklusiv Autobahnanschluss Aarau-Ost.

Suhr leidet heute unter dem starken Verkehr. Deshalb werden beim Kanton schon seit Jahren Pläne gewälzt für eine oder mehrere Umfahrungsstrassen. Das neuste Projekt sieht eine Umfahrungsstrasse im Süden sowie im Osten von Suhr vor, inklusiv Tunnel und Brücke über die Bahngeleise.

Legende: Visualisierung der geplanten Umfahrung: Rechts oben Möbel Pfister. Die Umfahrung Süd geht dort in einen Tunnel um das Dorf herum Richtung Autobahn. Dort schliesst sie an die Südumfahrung an (Strasse nach links Richtung Entfelden entlang der Autobahn). zvg

Das 200-Millionen-Projekt kommt bei den Aargauer Parteien gut an. Sogar die SP schreibt in ihrer Vernehmlassungsantwort, dass sie zwar grundsätzlich gegen neue Strassen sei, in Suhr mache man da aber eine Ausnahme, weil die Staus nicht nur in den Stosszeiten vorkämen.

Trotzdem dürfe man natürlich Velos, Fussgängerinnen und den öffentlichen Verkehr nicht vergessen. Dies ist auch anderen Parteien wie etwa der CVP oder der FDP wichtig. Die bereits geplanten Massnahmen gingen da teilweise zu wenig weit, monieren gewisse Parteien. Gar grundsätzlich gegen die Umfahrung stellt sich der VCS.

Legende: Bernstrasse Ost, Suhr: Neu soll hier die Strasse über die Bahnlinie geführt werden mit einer langen Brücke. Die Ostumfahrung geht nach links ab und führt bei den ersten Wohnhäusern in den Tunnel. zvg

FDP und SVP nehmen ausserdem den Bund in die Pflicht. Es brauche den Ausbau der Autobahn A1 auf sechs Spuren, wiederholen sie eine alte Forderung. Und vor allem die Situation beim Autobahnanschluss Aarau-Ost müsse verbessert werden, sonst werde zwar Suhr vom Verkehr entlastet, aber man stehe dann bei den Autobahnauffahrten im Stau.

Zumindest am Rande ein Thema ist bei den Stellungnahmen der Parteien, dass ein zusätzlicher Autobahnanschluss zwischen Aarau-West und Aarau-Ost mit der Umfahrung Suhr vom Tisch ist. Die SVP möchte diese Möglichkeit aber weiter offen halten für die Zukunft.

Nun prüft die Aargauer Regierung die Stellungnahme der Parteien. Im Dezember soll das Aargauer Kantonsparlament die Umfahrung Suhr im Richtplan festschreiben. Der Baustart ist 2024 geplant. Zumindest von den Aargauer Parteien scheint es keinen grundsätzlichen Widerstand gegen die Pläne zu geben.