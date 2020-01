Gemeinsamer Brief an die Regierung

Der Ostaargau wächst überdurchschnittlich stark. Die Aargauer Regierung will deshalb Verkehr und Siedlung bis 2040 aufeinander abstimmen.

Insgesamt sollen im Ostaargau ungefähr eine Milliarde Franken verbaut werden. In Baden soll es einen neuen Umfahrungstunnel geben.

Nach der Vernehmlassung schicken nun vier Gemeinden noch einen gemeinsamen Brief an die Regierung nach. Und wollen sich so mehr Gehör verschaffen.

Sie fühlen sich vergessen. Die vier Gemeinden Ehrendingen, Freienwil, Ober- und Untersiggenthal in der Region Baden. In Baden soll es ein Tunnel geben, der die Stadt entlastet. «Bei uns ist nichts geplant, wir fühlen uns vergessen», sagt Untersiggenthals Frau Gemeindeammann Marlène Koller.

Deshalb habe man nun noch ein Brief nachgereicht an die Aargauer Regierung. Gemeinsam wolle man nochmals ihren Standpunkt klarstellen. Man erhofft sich von einem gemeinsamen Brief mehr Gehör als von den einzelnen Gemeinderückmeldungen der Vernehmlassungsantworten.

Während die vier Gemeinden das Projekt und die Regierung kritisieren, gibt es auch positive Antworten. Der Regionalplanungsverband Baden Regio findet das Projekt im Grossen und Ganzen gut. Die Regierung wird nun die Antworten der Vernehmlassung begutachten und danach eine definitive Vorlage ausarbeiten, die sie dem Parlament vorlegen kann.