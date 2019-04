Farbenfroher Markt und warme Temperaturen locken Zehntausende an

Wenn es in den Gassen nach gebrannten Mandeln, Bratwürste und Knoblibrot riecht, ist in Bremgarten Markt. Auch in diesem Jahr hat der Ostermarkt wieder tausende Besucher angelockt.

Legende: SRF

Marktchef Walter Friedli glaubt, dass es in diesem Jahr bis zu 30'000 Besucher waren. Er kann die Zahl anhand der noch freien Parkplätze einschätzen. Bereits um die Mittagszeit gingen die Parkplätze aus, was ein gutes Zeichen sei, so Friedli.

Legende: SRF

Dass soviel Personen kamen, war nicht verwunderlich. Schliesslich drückte die Sonne immer wieder durch die Wolken, und es war auch warm. Eine Entschädigung für die vergangenen Märkte, findet Friedli. So habe es etwa beim Herbstmarkt geregnet.

Legende: SRF

Beim Ostermarkt war das Wetter nun perfekt. Die Besucher konnten gemütlich schlendern und sich an den gut 400 Ständen mit den Verkäufern unterhalten.