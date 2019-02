Der EHC Olten hat das dritte Spiel der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen Visp mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen.

Der Sieg war äusserst knapp: Bis 13 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit lag Olten noch 1:2 in Rückstand.

Der Wermutstropfen: Die Verletztenliste der Oltener wurde noch einmal länger.

«Das ganze Stadion war in Ekstase als kurz vor Schluss der Ausgleichstreffer gelang. Viele haben nicht mehr daran geglaubt», blickt Pierre Hagmann, der Medienchef des EHC Olten, auf das Spiel vom Mittwochabend zurück. In der Verlängerung gelang Olten gar noch der Siegtreffer. Der EHC Olten liegt nun in der Serie gegen Visp mit 3:0 in Führung. Ein weiterer Sieg und damit ein Weiterkommen in die Halbfinals erscheint nur noch als Formsache.

Spiel gewonnen - Spieler verloren

Seit Mittwochabend hat der EHC Olten zwei weitere verletzte Spieler zu beklagen. Dem Verein fehlen nun drei der besten Torschützen aus der Qualifikation. «Dies ist ganz klar eine Schwächung für unser Team, trotzdem bleiben wir zuversichtlich», gibt sich Medienchef Pierre Hagmann kämpferisch. Sich lange ausruhen und die Verletzungen pflegen, können die Oltener nicht. Das nächste und im Optimalfall auch letzte Spiel gegen Visp ist bereits am Freitag.

(Bildquelle: Archiv Keystone)