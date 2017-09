Der amerikanische Industriekonzern will den Produktionsstandort Aarau restrukturieren und Arbeitsplätze ins Ausland verschieben. Gewerkschaften sind empört.

Rockwell Automation plant offenbar einen grossen Stellenabbau in Aarau. Die Gewerkschaft «Angestellte Schweiz» spricht von 250 Stellen, welche in den nächsten Jahren wegfallen. Entlassungen soll es ab 2018 geben, den grössten Teil der Stellen werde wohl 2019 verschwinden, so die Gewerkschaft in einer Mitteilung vom Dienstag.

Bereits in den vergangenen Jahren habe die Firma schleichend Stellen abgebaut in der Produktion am Standort Aarau. Rockwell beschäftigt rund 500 Angestellte in der Schweiz, den grössten Teil davon in Aarau.

Roger Hunziker von Rockwell Automation Schweiz bestätigte auf Anfrage von SRF, dass Rockwell eine Änderung der Produktionsstrategie kommuniziert habe, an Mitarbeitende und an Behörden. «Das bedeutet, dass wir eine schrittweise Verlagerung der Produktion haben von Aarau an andere Produktionsstandorte von Rockwell.»

Preisdruck oder Gewinnmaximierung?

Es sei aktuell allerdings nicht möglich, über die Anzahl der betroffenen Stellen zu informieren. «Wir haben bewusst sehr früh kommuniziert, weil wir die Mitarbeitenden in die Planung miteinbeziehen wollen», sagt Hunziker. Rockwell sei dem globalen Markt und damit einem enormen Kostendruck ausgesetzt, das habe zu dieser schwierigen Entscheidung geführt.

Die Gewerkschaft «Angestellte Schweiz» spricht von einer Verlagerung der Produktion nach Polen oder China. Das sei nicht zu verstehen, weil der Standort Schweiz «produktiv und gewinnbringend» arbeite. Die Gewerkschaft Syna spricht in einer Mitteilung von einer «unverschämten Gewinnmaximierung auf dem Buckel von treuen Mitarbeitenden.»

Bedeutet «swiss made» nichts mehr?

Rockwell Automation ist ein international tätiges US-Unternehmen. In der Schweiz betreibt es auch Niederlassungen in Landquart (GR) und Root (LU) sowie weitere Verkaufsstellen in Manno (TI), Renens (VD) und Wil (SG). Rockwell produziert Sensoren, Schaltgeräte oder Industriecomputer.

Dabei sei das Label «Swiss made» ein Wettbewerbvorteil, glauben die Gewerkschaften. Roger Hunziker von Rockwell kontert: «Leider stelle ich fest, dass die Kunden nicht bereit sind, für dieses Swiss Label mehr zu bezahlen.»