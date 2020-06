Seit bald 40 Jahren setzt sich der Kanton Solothurn für Heumatten, Hochstamm-Bäume, Altholzinseln und Trockenweiden ein.

Der Kanton schliesst Vereinbarungen mit Bauern und Waldeigentümern ab und fördert damit die Vielfalt von Pflanzen und Tieren.

Die Regierung will das Förderprogramm verlängern. In den nächsten 12 Jahren will sie dafür 65 Millionen Franken ausgeben.

Nicht im Rathaus, sondern am Waldrand von Bettlach zog der Solothurner Regierungsrat am Dienstagnachmittag Bilanz zu seinen Förderprogrammen «Natur und Landschaft» und «Biodiversität im Wald». Aus Sicht des Kantons sind beide Programme sehr erfolgreich.

In den vergangenen rund 10 Jahren konnten mit rund 1'000 Bauern und Waldeigentümern auf freiwilliger Basis 2'500 Vereinbarungen zur Erhaltung und Aufwertung von Lebensräumen für einheimische Pflanzen und Tiere abgeschlossen werden.

Ein paar Beispiele, was gefördert wurde: Legende: Heckenlandschaft bei Gempen zvg/Kanton Solothurn 3'251 Hektaren Waldreservate

135 Kilometer Waldränder

1'440 Hektaren Sömmerungsweiden

965 Hektaren Heumatten

60 Kilometer Hecken

12'921 Hochstamm-Obstbäume

43 Kilometer Wiesen an Bächen

135 Hektaren Altholzinseln

1'700 Biotopbäume (Bäume mit einem hohen ökologischen Wert, die eine seltene Lebensgrundlage für gewisse Lebewesen bieten)

Auch qualitativ seien die Förderprogramme erfolgreich, heisst es. Im Wald steige die Artenvielfalt seit mehreren Jahren an. Und auf ungedüngten Weiden und Heumatten haben sich Spitzorchis, Neuntöter oder Scheckenfalter wieder angesiedelt oder ausgebreitet.

Bild 1 / 6 Legende: Der Wachtelweizen-Scheckenfalter auf einer Trockenweide von nationaler Bedeutung bei Mümliswil. zvg/Kanton Solothurn Bild 2 / 6 Legende: Der Neuntöter ist eine typische Heckenart. zvg/Kanton Solothurn Bild 3 / 6 Legende: Das Schmugglerwägli im Naturpark Thal. zvg/Stefan Müller-Altermatt Bild 4 / 6 Legende: Juravipern profitieren von aufgelichteten Wäldern. zvg/Christophe Berney, Bettingen Bild 5 / 6 Legende: Der Esparsettenbläuling bei der Paarung auf einer ungedüngten Heumatte im Solothurner Thal. zvg/Kanton Solothurn Bild 6 / 6 Legende: Blumenwiese und Einzelbüsche vor gestuftem Waldrand. zvg/Geri Kaufmann

Ende 2020 laufen die Förderprogramme aus. Die Solothurner Regierung will die Biodiversität aber weiter fördern. In den nächsten zwölf Jahren (2021 bis 2032) will sie dafür 65 Millionen Franken ausgeben.

Allerdings kommt das Geld nicht einfach aus der normalen Staatskasse: Finanziert werden sollen die neuen Förderprogramme mit zweckgebundenen Mitteln des Natur- und Heimatschutzfonds sowie des Forstfonds. Darin werden unter anderem Abgaben von Kraftwerken oder auch Erträge aus Grundstückgewinnsteuern von Kanton und Gemeinden gesammelt. Zudem beteiligt sich auch der Bund an den Kosten. Das Kantonsparlament muss die Kredite noch bewilligen.

Die neuen Förderprogramme sollen das Erreichte langfristig sichern und gezielt ergänzen. So soll zum Beispiel die Biodiversität in intensiv genutzen Landwirtschaftsgebieten und entlang von Gewässern stärker als bisher gefördert werden.