Auch im Kanton Aargau soll es eine Integrationsvorlehre geben für anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen. Die Regierung will bei einem Pilotprojekt des Bundes mitmachen. Die Kosten von 840'000 Franken muss das Parlament noch bewilligen.

Eigentlich kostet das Projekt Integrationsvorlehre im Aarau insgesamt 4,9 Millionen Franken, wie die Regierung am Freitag mitteilte. Aber der grösste Teil des Geldes kommt vom Bund.

Der Regierungsrat geht davon aus, dass der Bund dem Kanton rund 70 Ausbildungsplätze zuspricht und diese subventioniert. Die Integrationsvorlehre dauert ein Jahr.

Ziel: Weniger Sozialhilfe, mehr Fachkräfte

Das Ziel: Junge Erwachsene zwischen 22 und 25 Jahren mit genügender Schulbildung sollen in den Arbeitsmarkt kommen. Auch Erwachsene bis 40 mit einer qualifizierten Berufserfahrung werden angesprochen.

Ihr wirtschaftliches Potential soll ausgeschöpft werden, so die Regierung. Damit könne man auch die Abhängigkeit von der Sozialhilfe senken. Auf der anderen Seite gebe es vor allem in der Gastronomie, in der Logistik, in der Landwirtscahft und im Garten- und Landschaftsbau Bedarf an zusätzlichen Fachkräften.

Die Flüchtlinge sollen am Berufs- und Weiterbildungszentrum Brugg, an der Berufsfachschule in Aarau und im landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg unterrichtet werden. Diese Institutionen haben ein Konzept erarbeitet.

Das Programm soll auf das Schuljahr 2018/2019 starten. Das Projekt ist vorerst auf vier Jahre beschränkt. Der Bund möchte in der ganzen Schweiz rund 800 bis 1000 Personen pro Jahr in eine solche Integrationsvorlehre schicken.

Die Idee ist, dass die Teilnehmenden im Anschluss eine «reguläre Lehre» in einem bestimmten Beruf absolvieren können.

Bildnachweis Front: Keystone