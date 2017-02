Neue Besucherstation PSI zeigt Energiespeicher-Zukunft

Das Paul Scherrer Institut PSI hat in Villigen eine neue Besucherstation in Betrieb genommen. In der Energy-System-Integration-Plattform (ESI) wird normalerweise an erneuerbaren Energien geforscht. Ab März ist die Plattform auch für Besucher zugänglich.

3/3 Anhand der fiktiven Stadt Esiville wird den Besuchern erzählt, wie erneuerbare Energien künftig in die Energieversorgung der Zukunft integriert werden können. Eine besonders grosse Rolle spielt hier die Speicherung von Energie. Bei der Produktion von Solarstrom entstehen Stromspitzen, die irgendwie gespeichert werden müssen. Besucher dürfen experimentieren In der ESI-Plattform kann man mittels Playmobil-Figuren erfahren, wie Energie in chemische Speicher umgewandelt werden kann. Mit Elektrolyse kann beispielsweise überschüssiger Strom als Gas gespeichert werden. Im Paul Scherrer Institut PSI wird intensiv an solchen Speicherlösungen für die Energiezukunft geforscht. Die Besucherinnen und Besucher können in der neuen Besucherstation selber kleine Experimente durchführen und forschen.

