Mit dem Nimbus 2000 auf dem Spielfeld in Hägendorf

Die Sportart: «Quidditch ist eine gemischtgeschlechtliche Vollkontakt-Sportart, die Elemente aus Rugby, Handball und Dodgeball in sich vereint. Charakteristisch sind die Besen, die als Handicap zwischen den Beinen geführt werden müssen. Der Sport basiert auf dem fiktiven Spiel Quidditch aus dem Harry-Potter-Universum», so beschreibt Claudia Leuch ihren Sport. Sie ist Präsidentin des Schweizerischen Quidditch-Verbands . Bei Harry Potter wird auf dem Besen geflogen. Im realen Leben ist der Rasensport deutlich anstrengender, weil die Spieler nämlich rennen.

Die Meisterschaft: In Hägendorf finden am Wochenende vom 13./14. August die Schweizer Quidditchmeisterschaften 2018 statt. Hier spielen sechs nationale Mannschaften gegeneinander. Hier spielen die Hippogreife Hägendorf, Turicum Thunderbirds, Basel Basilisks, Mosliger Bowtruckles und die Berner Boggarts gegeneinander. Wer gewinnt, darf an den European Quidditch Cup (EQC).

Die Hägendorfer Spieler: Die Hippogreife Hägendorf sind der erste Quidditch-Club im Kanton Solothurn, schreibt der Club auf der eigenen Website. Trainiert wird im Sommer auf dem Rasen, im Winter in der Turnhalle.