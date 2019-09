Sprengsatz in Buchs war eine Schlachtfliegerbombe

In Buchs entschärfte die Polizei am Mittwochnachmittag einen Sprengsatz. Jetzt ist klar: Es handelte sich um eine Schlachtfliegerbombe des Typs SD2, die im zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Dies teilte die Polizei mit.

Während der Entschärfung der Bombe evakuierte die Polizei zwei Gewerbegebäude und mehrere Wohnblöcke.

Die Bombe war von einer Privatperson auf dem Polizeiposten in Aarau abgegeben worden.

Legende: Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr beim Standort der Kantonspolizei in Buchs. SRF

Der Sprengsatz wurde von Polizisten danach von Aarau nach Buchs gebracht. Dies entspricht dem üblichen Vorgehen, wenn eine Waffe oder alte Munition auf einem Polizeiposten abgegeben wird.

Man habe dann jedoch entschieden, dass man den Sprengsatz sofort entschärfen müsse, so Aline Rey, Mediensprecherin der Aargauer Kantonspolizei. Weil nicht genau klar war, um was für einen Sprengkörper es sich handelt, habe man vorsichtshalber die nähere Umgebung abgesperrt. Kurz nach 17 Uhr war der Sprengsatz entschärft und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.