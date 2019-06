Die Konzernverantwortungs-Initiative will Schweizer Konzerne ihrer ganzen Wertschöpfungskette entlang haftbar machen, wenn Menschenrechte oder Umweltstandards verletzt werden. Ein Dorn im Auge ist den Initianten zum Beispiel die Kinderarbeit auf Kakao-Plantagen. Sollten Tochterfirmen von Schweizer Konzernen Gesetze verletzten (z. B. Bestechung) in anderen Ländern, müssten diese Taten nach dem Willen der Initianten vor einem Schweizer Gericht einklagbar sein und nicht an einem Gericht im Standortland der Konzerntochter. Kritiker sagen, die Initiative könne gar nicht umgesetzt werden. Wie solle z. B. ein Schweizer Gericht in einem Korruptionsfall ermitteln, der sich in Afrika zugetragen hat? Man sei dann auf Rechtshilfe eines Staates angewiesen, von dem man eigentlich glaube, dass er keine griffigen Gesetze habe oder diese nicht anwende.