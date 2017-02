Die reformierte Kirche in Turgi bei Baden ist aus den 60er-Jahren. Unter anderem sind die Heizung, das Dach, die Glocken des Kirchturms in schlechtem Zustand und müssen saniert werden. Die Kirchpflege wollte die Kirche abreissen und neu bauen. Nun soll die Kirche geschützt werden.

Die Vorgeschichte: Die reformierte Kirche Turgi ist weit über die Gemeinde hinaus bekannt. Nicht wegen ihrer besonderen Schönheit, sondern weil ihr geplanter Abriss Schlagzeilen machte. Die Kirchpflege wollte die Kirche 2012 abreissen und neu bauen. Weiter sollten auf dem Areal Alterswohnungen entstehen.

Dagegen gab es Widerstand. Befürworter und Gegner der «Abriss-Idee» stritten sich heftig. 2012 folgte dann die vom Gemeinderat verhängte Bausperre. Das Ziel: Prüfen, ob die Kirche schützenswert ist.

Der Zwischenschritt: Der Kanton nahm die Kirche ins Bauinventar auf. Das heisst, die Gemeinde Turgi muss vorsichtig mit dem Kirchenbau umgehen. Sie liess mit Gutachten prüfen, ob die Kirche baulich und mit Blick aufs Ortsbild schützenswert ist.

Zeitlicher Ablauf Januar 2017: Neue Bau- und Nutzungsordnung vorgestellt

Mitwirkungsverfahren startet, Einwohner können ihre Meinung dazu sagen

Kanton muss alles prüfen

Einwendungsverfahren startet

Gemeindeversammlung frühestens im Herbst 2018

Ja zum Schutz: Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass die Kirche, zusammen mit der katholischen Kirche und anderen Objekten unter Schutz gestellt werden soll. Er hat die Bau- und Nutzungsordnung angepasst, berichtet die Aargauer Zeitung.

Die beiden Kirchen bilden einen Gegenpol, gleich gegenüber voneinander, auch das zählt für den Schutz, erklärt Gemeindeamman Adrian Schoop gegenüber Radio SRF.

Gastro in der Kirche: Der Gemeinderat hat mit der neuen BNO die Vorschriften für die Zone der Kirche geändert. Neu sind auch Kunstateliers oder gar Gastro-Angebote in der reformierten Kirche möglich. So könne man allen etwas entgegenkommen, findet Gemeindeammann Adrian Schoop.