Redaktor Christoph Wasser begibt sich auf den Campingplatz. Nicht in den Süden Frankreichs oder ins Tessin, sondern nach Aarburg. Hier liegt der Campingplatz Wiggerspitz, direkt bei der Autobahnausfahrt.

Legende: Christoph Wasser/SRF

Den Campingplatz gibt es an diesem Ort seit Mai 2000. An der Strasse gelegen, von der Zuglinie aus gut sichtbar, liegt der Campingplatz am Rand von Aarburg. Kein schöner Ort zum campieren? Ganz im Gegenteil, findet die 93-jährige Rosa.

Legende: Christoph Wasser/SRF

Rosa ist eine Dauercamperin und geniesst die Geselligkeit auf dem Campingplatz. «Ich bin allein in meinem Haus. Und wenn ich hier auf den Platz komme, dann treffe ich immer viele Leute und wir haben es lustig.» Zu ihren Nachbarn auf dem Campingplatz gehören Irma und Erwin. Auch sie sind bereits seit 16 Jahren dabei. Heute hat ihnen die Tochter und der Schwiegersohn beim Instandsetzen ihres Wohnwagens geholfen.

Legende: Christoph Wasser/SRF

Zu den Dauercampern gehört auch Bernd. In den Ferien und an den Wochenenden sei er mit seiner kleinen Familie oft auf dem Campingplatz anzutreffen, erzählt er. Der Vorteil dieses Campingplatzes sei die Nähe. Bernd wohnt mit seiner Familie in Neuenhof. Zum Campieren in die Toskana oder ins Tessin möchte er nicht, wegen des Verkehrs. Zudem stimme in Aarburg auch der Preis.

Legende: Christoph Wasser/SRF

Das Sagen auf dem Campingplatz haben Präsident Beat Meyer (links) und sein Vizepräsident Urs Wicki. Sie engagieren sich stark für den Campingplatz, wie man im Gespräch schnell merkt. Sie sind auch stolz auf «ihren» kleinen Platz. Der Campingplatz Wiggerspitz hat knapp 30 Dauermieter. Dazu kommen viele Touristen, vor allem aus Holland. Sie sind auf der Durchreise in den Süden und machen in Aarburg einen kurzen Halt.

Legende: Christoph Wasser/SRF

Am Wochenende wurde die Camping-Saison bei strahlendem Sonnenschein mit dem traditionellen Fahnenhissen eröffnet. «Ich wünsche mir, dass das Wetter diese Saison so bleibt», sagte Präsident Beat Meyer in seiner kurzen Ansprache. Es sind sich alle einig, der Campingplatz ist wahrscheinlich nicht der schönste der Schweiz, aber: Er hat andere Vorteile und den Bewohnern scheint er sehr zu gefallen.