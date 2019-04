Roboter und Fliessbänder wie in den Werken der grossen Autohersteller sieht man in Bellach nicht. Die Busse werden hier in Handarbeit gebaut. Sie sind vollgepackt mit Elektronik. Der Begriff Hightech-Manufaktur trifft auf die Hess Carroserie AG sicher zu.

Legende: SRF

Momentan entstehen in Bellach unter anderem 22 elektrische Doppelgelenkbusse. Sie sind 25 Meter lang, Kunde ist die Stadt Nantes in Frankreich. Sie kann auch beim Innenausbau der Fahrzeuge mitreden.

Legende: SRF

Busse aus Bellach fahren in Bern, Zürich, Biel, Bern oder auch Genf. Die Firma Hess produziert nicht im Fliessbandsystem. Die Kunden bestellen Serien von 20 oder 30 Fahrzeugen. Wenns hochkommt, sind es auch einmal 50 Busse auf einmal.

Die Gemeinde Bellach Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Bellach ist ein Vorort der Stadt Solothurn. In der Gemeinde gibt es etwa 2000 Arbeitsplätze. Aktuell (Stand April 2019) hat Bellach rund 5300 Einwohnerinnen und Einwohner. Diese leben in 2400 Haushalten. Die Gemeinde hat eine Fläche von 531 Hektaren, 65 davon sind Wald. Die Aare und der Bellacher Weiher sind beliebte Naherholungsgebiete. Das kulturelle Leben des Dorfes spielt sich im Turbensaal ab. (Quelle: bellach.ch)

Yves Brügger, Verkaufsleiter Schweiz, freut sich über die grosse Nachfrage.

Legende: SRF

Wenn der Auftrag für Nantes erledigt ist, macht sich die Hess AG an die Bestellung aus Lausanne. Später wird eine Lieferung für Salzburg abgearbeitet.