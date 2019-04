Spontan-Reportagen-Serie: Vom 15. bis 26. April 2019 besucht das SRF-Regionaljournal zufällig ausgewählte Gemeinden in der Region Aargau Solothurn. Was für Geschichten haben Sie aus Ihrer Gemeinde zu erzählen? Gibt es spannende Einwohner, Begegnungen, Eindrücke? Genau dies finden unsere Reporterinnen und Reporter vor Ort heraus. Das Los entscheidet, welche Gemeinde in der Frühlingsferienzeit besucht wird.

So funktioniert es:

In unserer Morgen-Radiosendung um 7.32 Uhr wird ein Los gezogen. Darauf steht die Postleitzahl jener Gemeinde, die wir durch den Tag besuchen.

Am gleichen Tag senden wir am Mittag und am Abend aus Ihrer Gemeinde.

Wird Ihre Gemeinde per Los ausgewählt, freuen wir uns über Hinweise: Was sollen wir unbedingt sehen, wen besuchen, mit wem sprechen?

Hinweise auf 062 832 50 50 oder per Mail an agso@srf.ch

Bis bald in der Region Aargau Solothurn – wir freuen uns Sie kennenzulernen!