Es ist eine beeindruckende Aussicht vom Rastplatz Homberg. In einigen Kilometern Entfernung sieht man die Stadt Basel. Das Hochhaus der Pharmafirma Roche ragt in die Höhe. Auch die Startbahn des Flughafens Basel-Mülhausen ist zu erkennen.

Legende: SRF

Die Stadt Basel ist gerade einmal 15 Kilometer Luftlinie entfernt. Dies ist weit weniger, als der Regierungssitz des Kantons Solothurn. Zwischen der Stadt Solothurn und Himmelried liegt die Jurakette.

Himmelried - ein typisches Schwarzbubendorf Legende: SRF Die Gemeinde Himmelried hat gut 900 Einwohner und liegt im Bezirk Thierstein im Kanton Solothurn, 20 Kilometer südlich von Basel. Himmelried bietet mit rund 15 Vereinen ein breit gefächertes Freizeitangebot und liegt im Naherholungsgebiet der Stadt Basel, mit einem schönen Ausblick auf den Jura, wie es auf der Homepage der Gemeinde heisst.

Entsprechend orientieren sich die Einwohner des Dorfs im Schwarzbubenland mehr nach Basel statt nach Solothurn. Oder wie es Gemeindeschreiber Ernst Winistörfer sagt: «Wir sind mit dem Kanton Solothurn nur über die Autonummer und die Steuerrechnung verbunden.»

Legende: SRF

Viele Einwohner von Himmelried arbeiten auch in Basel und gehen dort in den Ausgang. Das führt dazu, dass die Gemeinde ein Schlafdorf sei, wie Winistörfer erklärt. Und tatsächlich: Der Augenschein an diesem Tag zeigt, das Dorf wirkt ziemlich ausgestorben. Nur einige ältere Menschen sind im Dorf unterwegs.

Legende: SRF

Eine Ausnahme bildet das Kaltbrunnental. Dort sind ganze Wandergruppen unterwegs. Familien mit Kindern bewegen sich in diesem Stück Natur. Sie besichtigen auch die historischen Höhlen, um welche sich übrigens ein Verein aus Basel kümmert. Ja, Basel ist hier viel näher als Solothurn.