Das ist der Legionärspfad: «Auf dem Legionärspfad Vindonissa tauchen Besucherinnen und Besucher in die faszinierende Geschichte des einzigen römischen Legionslagers der Schweiz ein», vermarktet der Kanton den Pfad in Windisch. In Vindonissa bereiteten sich einst 6000 Legionäre auf ihre Einsätze vor. Die Fundstätten sind vor Ort erlebbar.

Legende: zvg/Kanton Aargau

Das soll ändern: Am Anfang war der Legionärspfad ein Pilotprojekt. Finanziert wurde er aus Geldern aus dem Swisslos-Fonds, aus Eigenmitteln und Geldern von Dritten. Neu soll der Kanton den Pfad mitfinanzieren, mit netto 680'000 Franken pro Jahr. Neu wäre er dann Teil des Museum Aargau des Kantons.

Legende: zvg/Kanton Aargau

So reagierten die Parteien und Verbände: In der Anhörung habe eine Mehrheit den Legionärspfad als eine der wichtigsten Kultureinrichtungen des Kantons gewürdigt, sagt die Regierung. Zwei Parteien und Organisationen hätten aber auch Bedenken geäussert, ob der Kanton angesichts der Finanzlage den Weiterbetrieb finanzieren soll. Nun entscheidet der Grosse Rat über die Botschaft des Regierungsrates.